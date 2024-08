Plus Westerburg

Unberührte Natur blüht, wo einst Panzer rollten: Das Standortübungsgelände Westerburg

i Am Eingang weist eine Schautafel des Nabu auf die Besonderheiten des "Nationalen Naturerbes Westerburg" hin. Foto: Angela Baumeier

Derzeit zeigt sich die Natur auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände in seiner wilden Schönheit. Es ist, als würde man durch einen Wildblumenstrauß laufen. Eine pure Augenweide, dazu können die Füße kräftig ausschreiten. Wer einen Ort mit Geschichte erleben will, den sich die Natur zurückerobert hat, und wo zugleich zukunftsweisende Technik zu sehen ist, der ist hier genau am richtigen Platz.