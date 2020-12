Archivierter Artikel vom 01.05.2020, 11:31 Uhr

Niederelbert

Unbekannte verbrennen Bücher: Öffentlich zugängliche Bücherkiste in Niederelbert wird zum Tatort

Zum wiederholten Male sind in Niederelbert aus einer freizugänglichen öffentlichen Bücherkiste Bücher verbrannt worden. Die Bücherkiste, die von der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Josef Niederelbert gestiftet wurde, befindet sich in einem Bushaltewarteunterstand in der Hauptstraße.