Seit Donnerstag, 1. Juli, ist in Rheinland-Pfalz das neue Kindertagesstättengesetz in Kraft getreten. Doch so richtig geregelt ist vieles noch nicht. Das wurde bei den Beratungen der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau-, Ausstattungs- und Personalkosten der Kindertagesstätten im Westerwaldkreis“ am Freitag im Kreistag mehr als deutlich.