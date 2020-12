Hundsangen

Ein Eingang schwebt durch die Lüfte, genauso wie der Rest der Container, in der die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth Hundsangen für 18 Monate einziehen wird. Dabei handelt es sich um ein Provisorium aus Containermodulen, das vorübergehend zum Domizil der Kita-Kinder aus Hundsangen und Obererbach wird. In der Zwischenzeit wird das Gebäude in der Günterstraße generalsaniert, in Teilen sogar abgerissen und neu gebaut.