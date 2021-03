Die „Neue Mitte“ in Wirges füllt sich weiter mit Leben. Inzwischen haben insgesamt neun Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Wirges, die vorher im Rathaus in der Bahnhofstraße 10 untergebracht waren, ihre neuen Räumlichkeiten in der Außenstelle der VG-Verwaltung in der Bahnhofstraße 28 bezogen. Mit der Anmietung zusätzlicher Büroflächen auf rund 330 Quadratmetern hat die Kommune ihr Räumlichkeiten erweitert und optimiert.