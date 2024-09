Plus Westerwaldkreis Umstellung auf neues System im Westerwaldkreis: Wann ist das Bus-Chaos zu Ende? Von Markus Eschenauer i Auf Plakatwänden wie hier in Westerburg wird auf die Veränderungen beim BUsfahrplan hingewiesen. Foto: Markus Eschenauer Etliche Schüler und deren Eltern, aber auch Busunternehmen und die Kreisverwaltung dürften eine harte Woche hinter sich haben. Denn die Umstellung auf den Linienbündelverkehr hat insbesondere zum Schulstart am 26. August für massive Probleme geführt. Zwar war das Chaos zu erwarten, Betroffene auf alle Seiten bringt es allerdings ein ums andere in die Bredouille. Lesezeit: 2 Minuten

In der konstituierenden Sitzung des Kreistags haben Landrat Achim Schwickert und die Erste Beigeordnete Gabi Wieland, zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr, die Thematik erneut aufgegriffen und die Sachverhalte geschildert. „Mir war vollkommen klar, dass das passiert, was passiert ist“, sagte Schwickert. Denn so sei es im Grunde überall ergangen, wo ...