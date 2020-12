Westerwaldkreis

Der von Mittwoch an geltende harte Lockdown trifft auch die Händler und Dienstleister im Westerwald schwer. Nach Angaben des für die Region zuständigen Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz gehen dem Einzelhandel in RLP im Lockdown täglich Einnahmen von 70 Millionen Euro verloren. Insbesondere in den Klein- und Mittelzentren werden kleinere Einzelhändler Probleme bekommen und auf Bundeshilfen angewiesen sein, sagt Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Scherer im Gespräch mit unserer Zeitung. Wir haben nachgefragt, wie die aktuelle Lage im heimischen Einzelhandel aussieht.