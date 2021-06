Umgestaltung des Burggartens: Arbeiten sollen bald starten

Schon seit einiger Zeit warten etliche Hachenburger Bürger gespannt auf die geplante Umgestaltung des Burggartens, der grünen Lunge der Stadt. Wegen einiger Detailfragen hatte sich das Vorhaben zuletzt noch einmal verzögert, wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel im WZ-Gespräch erläutert. Nun aber sei alles so weit fertig, dass bald die Ausschreibung für die Arbeiten im ersten Bauabschnitt erfolgen könne. „Wir möchten auf jeden Fall noch in diesem Jahr, vermutlich im Spätsommer, mit der Umgestaltung beginnen“, zeigt sich der Stadtchef zuversichtlich. Der Stadtrat hat Leukel bereits vor einiger Zeit dazu ermächtigt, in diesem Zusammenhang Aufträge bis zu einer Investitionssumme von einer Million Euro vergeben zu dürfen. Da das Vorhaben Teil des Städtebauförderungsprogramms ist, finanzieren Bund und Land zusammen 75 Prozent der Kosten, 25 Prozent trägt die Löwenstadt selbst, berichtet der Bürgermeister.