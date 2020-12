Hahn am See

Vom Kopf bis Fuß, wenn man das von einem Gebäude so bildlich sagen kann, wird das Gemeindezentrum in Hahn am See einer kräftigen Verjüngungskur unterzogen. Dabei geht es um eine energetische Sanierung, um Lärmschutzmaßnahmen und ein dichtes Dach, um behindertengerechte Toilettenanlagen in beiden Etagen (wovon eine bereits installiert ist) – und nicht zuletzt sollen die Jugendlichen wieder einen Raum für sich haben.