Am Mittwoch, 19. Januar, eröffnet der neue Kaufland-Supermarkt in Heiligenroth in der Industriestraße 11. Der Lebensmittelhändler übernimmt dann den bisherigen Real-Markt, dessen Mitarbeiter bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhalten. Die Kunden dürfen sich laut Pressemitteilung des Unternehmens auf einen modernen Verbrauchermarkt mit einem umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf freuen.