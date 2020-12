Montabaur

Der Luftsportclub (LSC) Westerwald in Montabaur hat Nachwuchs bekommen. Nicht in der Riege der jungen Nachwuchssegelflieger und Piloten in spe – der Flugzeugpark darf sich über einen neuen Segelflieger freuen. Bei der Tauffeier erhielt das neue Schmuckstück einen besonderen Namen.