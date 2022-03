Das Kriegsszenario in der Ukraine lässt keinen kalt. Es macht sich unter der Bevölkerung eine Ohnmacht breit, die aber eigentlich niemand akzeptieren will. Was bleibt da anderes, als Solidarität mit den Betroffenen in den Kriegsregionen zu zeigen. Das wurde jetzt auch in Montabaur in der Saarstraße offenbar.