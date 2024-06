Plus Westerwald Uhu fühlt sich im Westerwald wieder wohl: Vogel galt Jahrzehnte als ausgerottet Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Dieses Uhu-Junge hat Hobby-Ornithologe Yannik Steffens aus Hachenburg in der Kroppacher Schweiz mit der Kamera beobachtet. Der Wonneproppen wächst und gedeiht. Ob er noch Geschwister hat, die sich im Felsen versteckt haben, ist nicht bekannt. Bereits im April hatte Yannik Steffens in unserer Zeitung ein Foto von der brütenden Uhu-Mutter veröffentlicht. Ihre Mühen haben sich offenbar gelohnt. Foto: Yannik Steffens Wenn Vogelkundler im Westerwald über den Uhu reden, können sie schon mal ins Schwärmen geraten: Denn nachdem die Art in unserer Region jahrzehntelang als ausgerottet galt, hat sie sich hier mittlerweile wieder fest etabliert und findet gute Bedingungen zur Partner-, Nahrungs- und Brutplatzsuche vor. Lesezeit: 3 Minuten

So hat uns der Hobbyornithologe Yannik Steffens, evangelischer Pfarrer in Hachenburg, auf ein Jungtier aufmerksam gemacht, das er kürzlich in der Kroppacher Schweiz entdeckt hat. Einige Zeit zuvor konnte Steffens das Muttertier bereits beim Brüten beobachten. Antonius Kunz aus Nister, der als einer der besten Vogelkundler im Westerwald gilt, vermutet, dass ...