Westerburg

Überzeugendes Geschäftsjahr: Westerwaldbank schließt 2023 positiv – 4,5 Prozent Dividende

i Bei der Vertreterversammlung in der Westerburger Stadthalle konnte der Vorstand der Westerwaldbank eine durchweg positive Bilanz zum Geschäftsjahr 2023 ziehen und nannte aktuelle Zahlen. Foto: Julia Görg/Westerwaldbank eG

Die Westerwaldbank hat bei ihrer Vertreterversammlung am Dienstag in Westerburg in einem Umfeld multipler Krisen ein positives Fazit für das abgelaufene Geschäftsjahr gezogen. Wie die Bank in ihrer Pressemitteilung schreibt, verdeutlichten die Zahlen des Jahres 2023 eindrucksvoll, dass das Geschäftsmodell der Bank funktioniere.