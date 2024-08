Lange schon war in Selters eine barrierefreie Überquerungshilfe in der Nähe des Seniorenheims St. Franziskus gefordert worden. Nun soll sie gebaut werden.

Anzeige

Vom Mittwoch, 28. August, an ist am Verkehrskreisel die Ausfahrt in Richtung Goddert (Godderter Landstraße, Kreisstraße 136) gesperrt, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die Umleitung wird über die L305 ausgeschildert.

Die Sperrung dauert laut Pressemitteilung bis zum Montag, 9. September, an. Bis dahin sollen die Arbeiten an der barrierefreien Querungshilfe beendet sein.