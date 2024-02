Westerwaldkreis

Übersichtskarte für den Westerwaldkreis: Wo und wann die Karnevalsumzüge stattfinden

Die „tollen Tage“ sind in vollem Gange und auch die Umzüge im karnevalistischen Endspurt winken am Horizont: Von Altweiberfastnacht am 8. Februar bis Veilchendienstag am 12. Februar regieren wieder die Narren. Im Westerwaldkreis ziehen die Jecken unter anderem durch Hachenburg, Montabaur und Wirges. Wir zeigen, wo und wann die Kamelle fliegt.