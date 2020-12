Ruppach-Goldhausen

Wenn ein Mann seiner Ehefrau, deren größte Leidenschaft der heimische Garten ist, zum runden Geburtstag Zeit mit einer Persönlichkeit schenkt, die als Koryphäe in Sachen Natur und Umwelt gilt, dann stellt das Geburtstagsgeschenk alle anderen Glückwünsche und Zuwendungen ohne Zweifel in den Schatten. „Bei meiner Frau Hiltrud flossen Tränen, als ich ihr zum 70. Geburtstag einen Besuch von Heike Boomgaarden, die durch Rundfunk, Fernsehen und durch etliche Bücher einen hohen Bekanntheitsgrad hat, ankündigte“, erzählt Manfred Rütten aus Ruppach-Goldhausen der WZ, die am Freitag für einige Zeit bei diesem Besuch mit dabei sein durfte.