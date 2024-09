Plus Montabaur Überholmanöver missglückt: Opel-Fahrer wird bei Kollision an Raststätte Montabaur schwer verletzt i Ein Opel-Fahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg wurde bei einem Unfall auf der A3 an der Raststätte Montabaur am Freitag schwer verletzt. Foto: Andreas Egenolf Ein schwerer Unfall hat am Freitagmorgen für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf der A3 an der Raststätte Montabaur gesorgt. Lesezeit: 1 Minute

Gegen 8.13 Uhr war ein 47-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus dem Kreis Limburg-Weilburg in Fahrtrichtung Köln unterwegs. An der Abfahrt Montabaur verließ er die Autobahn, um an der Raststätte Montabaur vorbei weiter in Richtung Bundesstraße 255/Abfahrt ICE-Gebiet zu fahren. An der Ausfahrt versuchte er auf der Parallelfahrbahn noch einen ...