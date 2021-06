Überfall in Mündersbach: Mann raubt Tankstelle aus und bedroht Angestellte mit Waffe [Update]

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag eine Tankstelle in Mündersbach mit Waffengewalt überfallen. Wie die Polizeidirektion Montabaur mitteilte, ereignete sich der bewaffnete Raubüberfall gegen 14.40 Uhr. Ein männlicher Einzeltäter bedrohte hierbei eine Angestellte mit einer Schusswaffe.

Nach Angaben der Polizei war der Täter etwa 1,80 Meter groß und etwa 55 Jahre alt. Er trug eine schwarze Basecap, eine blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Unklar ist auch, was der Mann erbeutete. Zeugenhinweise zu dem Fall nehmen die Polizeiinspektion Hachenburg unter Telefon 02662/955 80 oder die Polizei Montabaur unter Telefon 02602/922 60 entgegen.

[Update, 30. Juni, 15.35 Uhr]: Zum Raubüberfall in einer Tankstelle in Mündersbach am Mittwoch hat die Polizei nun weitere Informationen zum Tathergang und zum Erscheinungbild des Täters mitgeteilt:

„Der bislang unbekannte Täter betrat die Tankstelle, ließ sich durch die Kassiererin Bargeld aus der Kasse aushändigen und flüchtete nach der Tatausführung fußläufig in Richtung Dierdorf / Ortsmitte Mündersbach“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kassiererin blieb bei der Tat unverletzt.

„Der Täter war mit einer Mütze und einer medizinischen Atemschutzmaske (sog. OP-Maske) maskiert. Zur Personenbeschreibung konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 180 cm, 50 – 60 Jahre alt, normale Statur.“

Die Kriminalpolizei in Montabaur (02602/9226-0) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder den Geschehensabläufen machen können. Hierbei sind Beobachtung zum Tatzeitpunk in der Ortslage Mündersbach besonders interessant.