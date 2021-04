Er war bereits mehr als 15 Jahre in Haft, beging 13 bewaffnete Raubüberfälle und sitzt nun erneut auf der Anklagebank: weil er im September 2020 einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in Westerburg verübt haben soll. Aber ist der 56-Jährige wirklich der Täter gewesen? Auch am zweiten Prozesstag mangelte es der Richterin, die Vorsitzende der zwölften Strafkammer des Landgerichts Koblenz ist, und der Staatsanwältin an stichfesten Beweisen.