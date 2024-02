Wie die Versorgung von Kranken ermöglicht wird, das ist nicht erst heute ein Thema, das von öffentlichem Interesse ist. Heimatforscher Horst Jung hat im Kreisblatt des Kreises Westerburg geblättert und ist dabei auf die „Sanitätskolonnen“ gestoßen. Dazu schreibt Karl Greiff in der Chronik „Westerburg – Stadt seit 1292“: „Um die Jahrhundertwende bildeten sich verbreitet – so auch in Westerburg – ‚Sanitätskolonnen‘.