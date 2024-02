Hachenburg

TuS Hachenburg und DRK-Klinik kooperieren: Herzgruppe noch besser betreut

Es ist Donnerstag, früher Abend. Die klassische Zeit, eine gemütliche Position auf der heimischen Couch einzunehmen oder für die letzte Mahlzeit des Tages noch einmal den Kühlschrank zu öffnen. Doch in der Schulturnhalle an der Borngasse wird noch motiviert und intensiv gearbeitet – an der eigenen Gesundheit und Fitness.