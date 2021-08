Kurz vor dem Ende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus auch im Westerwald wieder. Vor allem junge Menschen stecken sich mit dem Erreger an, da es für Kinder noch keinen Impfstoff gibt und auch die meisten Jugendlichen bislang nicht geimpft sind. Um trotzdem sicheren Unterricht in den Klassenräumen anbieten zu können, setzen allerdings nur wenige Schulträger im Kreis auf mobile Luftfilteranlagen, sondern verfolgen eine andere Strategie.