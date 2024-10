Plus Stockum-Püschen

Trotz Problemen im Wäller Sägewerk: Betrieb bei Holzindustrie Hassel läuft weiter

i Anfang der Woche soll die momentan weitgehend stillstehende Produktion in der von Insolvenz bedrohten Holzindustrie Hassel wieder voll aufgenommen werden, teilte die Geschäftsführung mit. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

Für das in Zahlungsschwierigkeiten geratene Westerwälder Unternehmen Holzindustrie Hassel in Stockum-Püschen und seine 75 Mitarbeiter sind die Aussichten wohl doch nicht so düster, wie es auf den ersten Blick scheint. Zwar stehe derzeit die Produktion weitgehend still, doch soll sie Anfang der nächsten Woche wieder angefahren werden, teilte Geschäftsführer Stefan Hansen gegenüber unserer Zeitung mit.