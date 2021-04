Trotz Pandemie: Donum Vitae hilft Frauen in Not

Die Beratungsstelle von Donum Vitae Westerwald/Rhein-Lahn setzt sich trotz der Pandemie für Frauen in Not ein und bietet Schwangeren im Konfliktfall eine Rundumberatung an. Die beiden Beraterinnen Brigitte Kazmarek-Lang und Heike Hartkorn zeichnen dabei betroffenen Frauen Perspektiven auf. Dabei sind die Gespräche vertraulich, unabhängig von Nationalität und Konfession, unentgeltlich und vor allem ergebnisoffen. Wir haben mit den beiden Diplom-Sozialpädagoginnen über die Arbeit von Donum Vitae im Corona-Jahr gesprochen.