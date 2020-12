Westerburg

Nach Informationen der Stadt liegt der Baufortschritt des Petz-Rewe-Marktes in Westerburg trotz der aktuellen Situation in etwa im Zeitplan. Das teilt Stadtbürgermeister Janick Pape auf unsere Anfrage mit. Auch die Materiallieferungen seien zurzeit noch sichergestellt. Damit wird ein Projekt an exponierter Stelle der Stadt verwirklicht, auf das die Westerburger seit Langem warten.