Trotz Kritik aus mehreren Nachbarstädten werden die Pläne zur Erweiterung des Style Outlets in Montabaur konkreter. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurden die aktualisierten Entwürfe für die Vergrößerung des Einkaufszentrums für Markenbekleidung vorgestellt. In erster Linie ging es dabei um die Frage, wie sich die geplante Verdopplung der Verkaufsfläche möglichst umweltfreundlich gestalten lässt.