Obwohl die Baupreise explodieren und damit die geplanten Anbauten an die Feuerwehrgerätehäuser in Meudt und in Wallmerod wesentlich teurer werden, als ursprünglich geplant, hat der Ausschuss für Bauwesen und Energie eine eindeutige Beschlussempfehlung an den Hauptausschuss der Verbandsgemeinde gefasst.