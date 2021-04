Das Kunst- und Kulturzentrum b-05, das im ersten Corona-Jahr Dreh- und Angelpunkt der Kulturszene im Westerwald und darüber hinaus war, steht in den Startlöchern und hofft in unsicheren Zeiten optimistisch auf die fünfte Saison. Trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie weiterhin gebietet, haben die Verantwortlichen ein Jahresprogramm konzipiert, dessen breites Spektrum die Kulturlandschaft in der Region bereichern soll, sofern die Veranstaltungen realisiert werden können.