Montabaur

Mit einer Fortschreibung ihres Einzelhandelskonzepts hat die Stadt Montabaur die Voraussetzungen für den Bau zweier Supermärkte zwischen der Alleestraße und dem ICE-Bahnhof geschaffen. Über den geplanten Rewe-Markt und eine Aldi-Filiale wird schon länger kontrovers diskutiert. Der Rewe-Konzern hatte dem Investor die Zusage gegeben, dass auch der Innenstadtmarkt an der Hospitalstraße erhalten bleibt, wenn man einen weiteren Vollsortimenter in Allmannshausen gestattet – an diese Voraussetzung hatte die Stadt ihre Zustimmung geknüpft. Dazu musste nun aber auch das Einzelhandelskonzept geändert werden, denn das Rewe-Sortiment enthält Waren, die in Montabaur bislang nur im Stadtzentrum erlaubt waren.