Die Douglas-Filiale in Montabaur ist nicht von den Schließungsplänen der Parfümerie-Kette Douglas betroffen. Das Geschäft am Großen Markt in der Altstadt bleibt erhalten. Das hat eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Und wie steht es um die Filiale in Limburg?