Im Streit um die Umstellung der Trinkwasserversorgung in den Montabaurer Stadtteilen Horressen und Elgendorf strebt Melanie Leicher aus Horressen nun einen Bürgerentscheid an. Das kündigt die stellvertretende Ortsvorsteherin in einem Gespräch mit unserer Zeitung an. Um einen entsprechenden Antrag stellen zu können, will sie nun Unterschriften sammeln. Ziel sei es, zusätzlichen Druck auf die Verwaltung und die VG-Werke aufzubauen.