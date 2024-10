Plus Nistertal Treffpunkt, barrierefreies Wohnen, Tagespflege: Hotel Rückert wird zur Nistertaler Mitte Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Sie planen gemeinsam das Dorfmitte-Projekt in Nistertal: (von rechts) Gülcan Rückert, Patrick Rückert, Harald Ulrich und Joachim Vetter. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich Patrick und Gülcan Rückert betreiben das Hotel Rückert im Nistertaler Ortsteil Erbach in dritter Generation. Seit fast 87 Jahren können Gäste hier übernachten, gut essen, gemeinsam tanzen, feiern und kegeln oder sich beim Feierabendbier über das aktuelle Dorfgeschehen austauschen. „Unser Haus war 1928 das erste Wirtshaus im Ort“, erzählt Patrick Rückert aus seiner Familienhistorie. Lesezeit: 4 Minuten

Im Sommer 2025 wird in der Immobilie jedoch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Betreiber haben sich dazu entschlossen, ihr Hotel sowie die benachbarte Alte Schule, die sich ebenfalls im Besitz der Eheleute befindet, in ein Mehrgenerationenprojekt mit Namen „Dorfmitte“ umzuwandeln. Bis es so weit ist, läuft der Hotel- und Gaststättenbetrieb ...