Emmerichenhain

Wenn Leander Künkler etwas mit Holz machen kann, ist er einfach glücklich. So auch mit seiner Berufswahl, die ihm quasi in die Wiege gelegt wurde: Als Sohn von Andreas und Ines Künkler hat er sich von klein auf in dem Familienbetrieb „Schreinerei Künkler“ heimisch gefühlt. Wie sehr im sein Beruf am Herzen liegt, beweist seine neueste Auszeichnung.