Traum von moderner Anlage erfüllt sich: Kroppach freut sich auf seine neue Sportarena

Zusammen mit einigen Partnern ist der FSV Kroppach gerade dabei, sich den Traum von einer modernen Arena zu erfüllen. Schon im September soll die Umwandlung des alten Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz abgeschlossen sein. Benannt wird die Arena nach dem aus Kroppach stammenden und in der Gemeinde lebenden Träger des Bundesverdienstkreuzes und Gründer der Stiftung Fly & Help, Reiner Meutsch. Er hat ein entsprechendes Angebot des FSV, dessen Freund er seit Jahren ist, gerne angenommen. „Der Name steht stellvertretend für das, was wir gemeinsam für die Kinder dieser Welt schon geschafft haben. Viele Vereinsmitglieder unterstützen die Stiftungsarbeit“, sagt Meutsch. In dieser Woche trafen sich die Verantwortlichen des Arena-Projekts zum offiziellen Spatenstich.