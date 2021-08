Das Gerücht ist leider wahr: Der Braunbär Purzel, der den Besuchern des Gackenbacher Tierparks zusammen mit seiner Mutter Sally über viele Jahre großen Spaß gemacht hat, ist tot. Er ist vor Kurzem in seinem Gehege leblos gefunden worden, nachdem er am Tag zuvor noch quietschfidel herumgesprungen ist. Die Tierparkleiter Peter Opitz und Elke Krumm stehen vor einem Rätsel und lassen die Todesursache derzeit vom Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt aufklären.