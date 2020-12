Tragischer Unfall in Härtlingen: Fußgänger von Auto überfahren und tödlich verletzt

Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 13:04 Uhr

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Montag in Härtlingen ein 90-jähriger Fußgänger tödlich verletzt worden.

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts aus ihrer Hofeinfahrt auf die Straße „Am Buchenhain“ und erfasste dabei mit ihrem Wagen den 90-Jährigen. Der Mann geriet unter den Pkw. Er erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei Westerburg mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Mann könnte sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem Rollator im toten Winkel des rückwärts fahrenden Pkw befunden haben, so die Polizei. Ob der Geschädigte sich noch stehend hinter dem Auto befand oder gefallen sein könnte, soll auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Koblenz durch ein Verkehrsgutachten geklärt werden.