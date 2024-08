Plus Hachenburg Traditionelles Frühshoppen: Hachenburg wird zur Kirmes Olympiastadt Von Sandra Fischer i Hachenburg wird zur Kirmes Olympiastadt Foto: Röder-Moldenhauer Nicht nur der olympische Gedanke ist mit der Kirmes in Hachenburg eingezogen, auch das olympische Feuer – allerdings nur geborgt, wie Kirmespräsident Marco Pfeifer zugeben musste. In einem erfolgreichen Deal hatte er die Flamme mit Stadtbürgermeister Stefan Leukel gegen den Stadtschlüssel eingetauscht, sodass die eintägige Regentschaft der Blaukittel beginnen konnte. Lesezeit: 2 Minuten

Zu olympischen Klängen und Hunderten rot-gelben Fähnchen zog Kirmesekel Lukas „scharf, schärfer, Schäfer“ in das Festzelt ein, gefolgt von den Athleten von Team Kirche (Benedikt Wach und Janik Steffens), Team Bürgermeister (Gabriele Greis, Stefan Leukel und der Altstädter Ortsvorsteher Detlef Nink), Team Brauerei (Jens Geimer) und last, but not least ...