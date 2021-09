„Den Westerwald in Verkehr, Arbeit und Gemeinde barrierefreier machen“ – dies war das Thema einer Inklusionstour des Senioren- und Behindertenrats Südlicher Westerwald. Mit dabei war der Landesbehindertenbeauftragte Matthias Rösch, der an vier Stationen mit unterschiedlichen Gastgebern und beteiligten Personen feststellte, dass der Abbau von Barrieren in der Region vorankommt, aber noch viel zu tun bleibt.