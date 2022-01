Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz zum Tod einer 66-jährigen Bewohnerin in einem Westerwälder Seniorenheim dauern an. Die Frau war am Abend des 17. Dezember 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Kissen erstickt worden (die WZ berichtete). Wie Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wartet man augenblicklich noch auf die Ergebnisse einer DNA-Untersuchung.