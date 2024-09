Plus Nistertal-Büdingen

Tolle 750-Jahr-Feier: Büdingen blickt optimistisch in die Zukunft

Von Franziska Helmer

i Humorvoll ging es beim Sketch über eine geplante Schweineschlachtung von Birgit Schneider und Martin Leyendecker zu. Foto: ROEDER-MOLDENHAUER/Röder-Moldenhauer

Wenn ein runder Geburtstag ins Haus steht, zögern die Nistertaler nicht lange, machen sich schick und begeben sich geradewegs in die Feierstube. So auch am Freitagabend, als mit einer Veranstaltung in der Nistertaler Sporthalle das Festwochenende „750 Jahre Büdingen“ eingeläutet wurde.