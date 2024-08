Plus Wittgert Toilettenproblem am Rastplatz Welschehahn: Autobahngesellschaft schafft schnell Übergangslösung Von Maja Wagener i Der Rastplatz Welschehahn an der A 3 ist inzwischen mit drei mobilen Toilettenhäuschen ausgestattet. Foto: Leo Hoffmann Eine schnelle Lösung hatte die Autobahngesellschaft West für den frisch sanierten Rastplatz Welschehahn an der A 3 angekündigt. Dort finden 20 Lastwagen Stellflächen, doch Sanitäranlagen gibt es noch keine (wir berichteten). Bau- und vergaberechtlich würden Toiletten nach den Tiefbauarbeiten ausgeschrieben, erklärte die Autobahn GmbH auf Nachfrage unserer Zeitung dazu. Nun hat sie Wort gehalten. Lesezeit: 2 Minuten

„Mittlerweile wurden drei Dixi-Toiletten platziert. In die Tür der Zaunanlage wurde der geforderte Schließzylinder eingebaut, die Tür ist jetzt verschlossen“, freut sich unser Leser Leo Hoffmann. Der Wittgerter fährt auf seiner abendlichen Fahrradrunde häufig an dem Rastplatz vorbei und wurde so auf die fehlenden Sanitäranlagen und die unverschlossene Tür im ...