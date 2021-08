Im Kampf gegen Corona stattet die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach alle Schulen in ihrer Trägerschaft mit modernen Luftfilteranlagen aus. Dies betrifft die Grundschule Nauort, die Haiderbach-Grundschule in Wittgert und die Astrid-Lindgren-Grundschule Ransbach-Baumbach sowie die Erich-Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach. Das hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Michael Merz, auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.