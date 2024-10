Töne wie flüssiges Gold: Ron Spielman Trio mischt in Bad Marienberg Rock, Blues, Pop und Jazz

Das Ron Spielman Trio mit dem Namensgeber (links) an der Gitarre, Julian Külpmann (Mitte) am Schlagzeug und René Flächsenhaar am Bass sorgte mit einer nicht leicht einzuordnenden Mischung aus Rock, Pop, Blues, Soul und Jazz für einen wundervollen Abend in Bad Marienberg. Foto: Röder-Moldenhauer