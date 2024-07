Plus Arnshöfen Tödlicher Verkehrsunfall auf der B8: PKW und Motorrad kollidierten Von Angela Baumeier i Am Donnerstagvormittag kam es auf der B8 in der Gemarkung Arnshöfen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Foto: Röder-Moldenhauer Am Donnerstagvormittag kam es auf der B8 in der Gemarkung Arnshöfen zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Lesezeit: 1 Minute

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Vormittag des 18.07. kurz vor 11 Uhr auf der B 8 in der Gemarkung Arnshöfen ereignet. Wie die Polizei dazu mitteilt, kam dabei ein 33-jährige Motorradfahrer aus Hessen ums Leben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er aus Arnshöfen kommend in Richtung Hahner Stock unterwegs und ...