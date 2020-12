Tödlicher Unfall bei Wallmerod: 17-Jähriger stirbt nach Unfall auf K 96

Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 05:46 Uhr

Gegne 21.55 Uhr fuhr ein Auto die K 96 aus Bilkheim kommend in Richtung Wallmerod. Ein Kraftrad befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der 17-jährige Zweiradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er verstarb. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.