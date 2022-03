Nach dem Auffinden eines toten Mannes in einer Firma im Industriegebiet in Hof gibt es nun von den Ermittlungsbehörden neue Erkenntnisse. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilt, handelte es sich bei der Todesursache des Mannes aus dem Westerwaldkreis um Fremdverschulden. Der tatverdächtige Firmeninhaber wurde derweil gestern in einem Waldstück in der Nähe von Hof tot aufgefunden.