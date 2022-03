Plus Hof

Todesfall in Hof: Die Ermittlingen dauern an

Die Ermittlungen nach dem Auffinden eines toten Mannes in einer Firma im Industriegebiet in Hof dauern an. Bei dem Toten soll es sich laut Einwohnern der Gemeinde um einen ortsansässigen Geschäftsmann handeln, der vermutlich durch Fremdverschulden ums Leben kam.