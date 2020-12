Daubach/Karlsruhe

Ein kleines Haus auf Rädern haben sie sich gebaut und sind damit nach Karlsruhe gezogen, die beiden Westerwälder Pia Lang aus Holzappel und Steffen Zimmermann aus Hübingen. Das sogenannte Tiny-House haben sie in der Schreinerei Walet in Daubach selbst entwickelt und wollen es sich darin unter dem Motto „Weniger ist mehr“ gemütlich machen. Einen vorläufigen Stellplatz fanden sie in Karlsruhe, denn das fahrbare Haus darf nicht einfach auf eine grüne Wiese gestellt werden.