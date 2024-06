Plus Westerwald

Tiersuchhilfe im Westerwald rettet mit der Drohne Leben: Schon 20 Rehkitze vor Mähtod bewahrt

i Vorsitzender Patrick Brockmann (links) und sein Stellvertreter Sascha Goldberg haben aus Tierliebe die Tiersuchhilfe Westerwald gegründet. Am Sonntag fand die letzte Rehkitzrettung für diese Saison statt. Foto: Röder-Moldenhauer

Ganz flach duckt sich das winzige Rehkitz auf den Boden. Im hohen Gras ist es kaum zu sehen. Es ist kalt, leichter Nebel steigt auf, und der Tau glitzert in der kaum aufgegangenen Morgensonne. Zwei Hände greifen das erstarrte Tier, legen es sanft in einen Karton und tragen es an den Wiesenrand. Dieses kleine Wesen wird heute nicht den Mähtod sterben.